وزراء خارجية مجموعة الدول السبع ينهون قِمة الثلاثة أيّام

ينهي وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قِمة استمرت ثلاثة أيام، في جزيرة كابري الإيطالية.



وشدّد الوزراء على انهم سيحاسبون إيران على أفعالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.



وحثّوا إيران وإسرائيل على تجنّب أي تصعيد آخر.



وأكّدوا أنّهم سيواصلون العمل، لتحقيق هذا الهدف.