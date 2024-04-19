لافروف: روسيا أبلغت إسرائيل أن "إيران لا تريد تصعيدا"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران "لا تريد تصعيدا" بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على ايران ردًا على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد اسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.



وقال لافروف في مقابلة مع محطات إذاعية روسية: "حصلت اتصالات هاتفية بين قيادتَي روسيا وإيران وممثلينا والإسرائيليين. أبلغنا الإسرائيليين في هذه المحادثات بأن إيران لا تريد تصعيدا".