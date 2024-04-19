مقتل شخص شمال العراق بهجوم طائرة مسيرة نُسب للجيش التركي

قُتل شخص في شمال العراق بهجوم نفذته طائرة مُسيرة ونُسب للجيش التركي، حسبما أفاد الجمعة مسؤول محلي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، حيث ينفذ الجيش التركي عمليات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.



وقال قائمقام سيدكان إحسان جلبي ، وهي منطقة جبلية في إقليم كردستان قريبة من الحدود مع إيران وتركيا، لوكالة فرانس برس إن "الهجوم وقع مساء الخميس، لكن عُثر على جثة الضحية صباح اليوم الجمعة".



وتحدث عن "قصف بطائرة مسيرة تركية أستهدف سيارة" موضحاً أن "الجثة تعود لأحد سكان المنطقة وهو عضو في البشمركة"، وهي قوات كردية تابعة لإقليم كردستان.