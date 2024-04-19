بلينكن: نؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن لم تشارك في أي عمليات هجومية ردا على سؤال بخصوص الغارات الإسرائيلية على إيران.وأدلى بلينكن بتصريحاته بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا، وحث على التطبيق السريع لتعهدات إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية في غزة.وقال إن على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المهمة فإن هناك حاجة لمزيد من النتائج المستدامة.وشدد بلينكن على أن بلده لا يمكنها دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، معتبرا أن بلاده تؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح.وتناول ايضاً فرض عقوبات جديدة على ايران.