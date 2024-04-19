تركيا تحذر من "نزاع دائم" بعد الإنفجارات في إيران

حذرت تركيا الجمعة من خطر نشوب "نزاع دائم" بعد الانفجارات التي وقعت في إيران ونسبت إلى اسرائيل.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "يتكشف أكثر فأكثر أن التوترات الناجمة في البداية عن الهجوم الإسرائيلي المخالف للقوانين على السفارة الإيرانية في دمشق قد تتحول إلى نزاع دائم".



وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى نزاع أوسع".



والتزم الرئيس رجب طيب إردوغان الحذر ورفض تحميل أي مسؤولية عن الانفجارات.



وصرح متهربًا من رد واضح على أسئلة صحافيين كانوا ينتظرونه بعد صلاة الجمعة بأن "إسرائيل تقول أشياء وإيران تقول أشياء أخرى. لا يوجد اعتراف مناسب، ولا أي تفسير معقول حول هذا الموضوع".