بولندا توقف شخصين في قضية الهجوم على مساعد نافالني السابق في ليتوانيا

أعلن الرئيس الليتواني الجمعة اعتقال شخصين في بولندا يشتبه في قيامهما بمهاجمة ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي الراحل أليسكي نافالني في آذار الماضي في فيلنيوس.



وتعرض فولكوف البالغ من العمر 43 عامًا والمساعد السابق للمعارض الروسي الذي توفي في السجن أليكسي نافالني لهجوم بمطرقة أمام منزله في فيلنيوس في 12 آذار، ما تتطلب نقله للمستشفى لفترة وجيزة.



ونفذ الهجوم بعد شهر تقريبًا من وفاة أليكسي نافالني في 16 شباط في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن مدة 19 عامًا بتهمة "التطرف".



ويتهم أقاربه الرئيس فلاديمير بوتين بالضلوع في وفاته.



وتحدثت أجهزة المخابرات الليتوانية في البداية عن هجوم قالت إن روسيا دبرته ضد فولكوف ثم اشتبهت بعد ذلك في أن منفذه تم تجنيده محليًا.