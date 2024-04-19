بلينكن يتهم الصين بتأجيج النزاع في أوكرانيا عبر مساعدتها روسيا

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة الصين بتأجيج النزاع في أوكرانيا بشكل غير مباشر من خلال تزويد روسيا بمكونات لصناعة الدفاع.



وقال بلينكن في جزيرة كابري الإيطالية بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع: "فيما يتعلق بصناعة الدفاع الروسية، أكبر مساهم في هذا المجال في الوقت الحالي هو الصين"، معتبرًا أن "ذلك يسمح لروسيا بمواصلة عدوانها على أوكرانيا".



وتعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في جزيرة كابري الجمعة "بتعزيز وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا" في مواجهة الهجمات الروسية.

