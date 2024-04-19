غوتيريش يدعو إلى وقف دائرة الإنتقام الخطيرة في الشرق الأوسط

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن غوتيريش قال إن "الوقت قد حان لوقف دائرة الإنتقام الخطيرة في الشرق الأوسط".



وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام يستنكر أي عمل انتقامي ويناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها".