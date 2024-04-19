طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس والشرطة الفرنسية على وشك التدخل بناء على طلبها

فرض طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس، بينما يبدو تدخل الشرطة وشيكا بعدما "رأى شاهد رجلا يدخل إليها حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة"، كما أعلنت الشرطة.



وقال المصدر نفسه إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد "كتيبة البحث والتدخل" (بي ار اي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحا أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".