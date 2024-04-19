شركة الطيران الوطنية البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت

نقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية قولها إنها ألغت رحلاتها اليوم الجمعة إلى تل أبيب وبيروت بسبب عدم استقرار الوضع في المنطقة.



وأوضح المتحدث في تصريحات للوكالة أنه "تم إلغاء رحلة اليوم رقم 151/152 إلى إسرائيل من وارسو، والرحلة رقم 143/144 إلى بيروت".



وأشار إلى أن الشركة ستستمر في اتخاذ قرارات بشأن الرحلات المستقبلية.