توقيف رجل بعد تطويق قنصلية إيران في باريس...هل كان يحمل متفجرات؟

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل كان يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس.



ولفت مصدر بالشرطة لرويترز إلى أن الرجل شوهد حوالي الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة، وطوقت الشرطة المنطقة.



وذكر المصدر أن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق وبعد تفتيشه تبين أنه لم يكن يحمل أي متفجرات.



ونقلت صحيفة لو باريزيان على موقعها الإلكتروني عن عدة شهود القول إن الرجل جذب الأعلام أرضا داخل القنصلية وقال إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.



ولم يتضح ما إذا كان للواقعة أي صلة بالتوترات الحالية بين إيران وإسرائيل.