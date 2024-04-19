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عقوبات أميركية واوروبية على مستوطنين اسرائيليين "متطرفين"
أخبار دولية
2024-04-19 | 09:51
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عقوبات أميركية واوروبية على مستوطنين اسرائيليين "متطرفين"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات منفصلة عليهما في أول شباط، موضحة أن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرّفتين" بسبب اعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إلى أنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين".
أخبار دولية
أميركية
واوروبية
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"متطرفين"
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