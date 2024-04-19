أرمينيا وافقت على إعادة أربع قرى تقع ضمن نطاق حدودها إلى أذربيجان

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حجي زاده اليوم الجمعة إن أرمينيا وافقت على إعادة أربع قرى تقع ضمن نطاق حدودها إلى أذربيجان.



وكتب حاجي زاده على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن القرى الأربع ظلت تحت سيطرة أرمينيا منذ أوائل التسعينيات وأن عودتها تمثل "حدثا تاريخيا طال انتظاره".