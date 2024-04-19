ستولتنبرغ: الناتو وافق على تزويد أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الدول الأعضاء في الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا مزيدا من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.



وقال ستولتنبرغ إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إن "الناتو عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا، متوقعا صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب".