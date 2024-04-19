زيلينسكي: على الناتو أن يثبت لكييف أنه "حليفها"

رأى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة امام اعضاء حلف شمال الاطلسي انه على الاخير ان يثبت لكييف انه "حليفها" في الحرب ضد روسيا عبر تسريع وتيرة ارساله الاسلحة والذخائر اليها.



وجاء خطابه عبر الفيديو امام الاطلسي عشية تصويت مهم في الكونغرس الاميركي حول مساعدة بقيمة 61 مليار دولار تنتظرها كييف منذ اشهر.



وقال زيلينسكي: "يجب اعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الواقع ويجب ان تعود اجواؤنا آمنة... وهذا رهن بخياركم، خيار يتصل بتحديد ما اذا كنا فعلا حلفاء".



واضاف زيلينسكي: "هذا العام، لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات. اطلب منكم ان تأخذوا مطالبنا في الاعتبار في اسرع وقت".



وشدد على ان تصويت الكونغرس الاميركي المقرر السبت ذو "اهمية حيوية" بالنسبة الى كييف.



وطالب زيلينسكي بالحصول على سبعة انظمة اضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت، منتقدًا البطء في تسليم القذائف.



وأشار إلى أنه "من المؤكد انه ما دامت روسيا متفوقة في الجو ويمكن ان تعول على الرعب الذي تنشره المسيرات والصواريخ، فان قدراتنا على الارض محدودة للاسف".



واوضح ان اوكرانيا استهدفت بـ"نحو 1200 صاروخ روسي" و"اكثر من 1500" طائرة مسيرة مفخخة من طراز شاهد منذ بداية العام.