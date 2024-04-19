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عبد اللهيان: المسيرات التي أطلقتها إسرائيل لم تسبب خسائر
أخبار دولية
2024-04-19 | 12:21
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عبد اللهيان: المسيرات التي أطلقتها إسرائيل لم تسبب خسائر
اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر لرويترز إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان اليوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية.
ونقلت عن عبد اللهيان قوله "وسائل الإعلام الداعمة للنظام الصهيوني حاولت يائسة تصوير الهزيمة على أنها نصر في حين أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات".
وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي. ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.
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