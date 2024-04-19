كوريا الشمالية اختبرت رأسا حربيا لصاروخ كروز وأطلقت صاروخا جديدا

بيونغ يانغ تسخر من زيارة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة لآسيا

بيونغ يانغ تسخر من زيارة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة لآسيا

الصفدي لعبد اللهيان: الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل