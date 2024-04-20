غارة جوية تستهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي قوة أمنية رسمية، أن مقر قيادتها في قاعدة كالسو العسكرية التي تبعد 50 كيلومترا‭ ‬تقريبا جنوبي بغداد تعرض لانفجار هائل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وذكر مصدران أمنيان أن الانفجار نجم عن غارة جوية.



وكشف مصدران في مستشفى بمدينة الحلة القريبة لـ"رويترز" أن مقاتلا من قوات الحشد الشعبي لقي حتفه وأصيب ستة.



وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان، إن الانفجار تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات، مشيرة الى أن فريقا يجري تحقيقا.



وذكر المصدران الأمنيان أنه لم تعرف بعد الجهة التي نفذت الغارة الجوية.



من جهته، أكد مسؤول أميركي أنه لا يوجد أي نشاط عسكري للولايات المتحدة في العراق.