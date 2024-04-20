عبد اللهيان: إيران سترد على "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران سترد على الفور وعلى "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها.



وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن.بي.سي نيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران فإن ردنا التالي سيكون فوريا وعلى أقصى مستوى".