تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت، رصد 21 طائرة عسكرية صينية حول جزيرة تايوان منذ الساعة 8,15 بالتوقيت المحلّي (00,15 ت غ)، وذلك قبل شهر على تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.



وقالت الوزارة في بيان إنّ "17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخطّ الأوسط" لمضيق تايوان، وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به الأولى.