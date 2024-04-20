إسماعيل هنية في تركيا لإجراء محادثات مع اردوغان

وصل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية إلى اسطنبول مساء الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وقال بيان صادر عن حماس الجمعة إن أردوغان وهنية سيناقشان النزاع في غزة، مشيرا إلى مرافقة وفد لرئيس المكتب السياسي لحماس.