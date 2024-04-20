الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور

أخبار دولية
2024-04-20 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور &quot;جبهة جديدة&quot; من النزاع في دارفور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور "جبهة جديدة" من النزاع في دارفور

حذّر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة الجمعة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتّصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكّان على شفا مجاعة. 
     
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو إنّ البلاد تشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل"، بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتّاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو.
     
وأضافت: "الأطراف المتنازعون تجاهلوا بشكل متكرّر الدعوات لوقف الأعمال العدائيّة، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس. وبدلا من ذلك، سرّعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك"، متحدّثة عن "مواصلة القوّات المسلّحة السودانيّة وقوّات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيّين".
     
وأعربت خصوصا عن قلقها إزاء تقارير بشأن هجوم "وشيك" محتمل قد تشنّه قوّات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح "جبهة جديدة في النزاع". 
     
والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.
     
وقوات الدعم السريع التي يقودها دقلو المعروف بـ"حميدتي" تسيطر حاليا على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر التي تضمّ مجموعات مسلّحة متمرّدة كانت قد تعهّدت حتى الأمس القريب الوقوف على مسافة واحدة من طرفَي الحرب، ما جنّبها الانزلاق إلى القتال.
     
لكنّ هذا الموقف تبدّل مع إعلان جماعات متمردة أنّها قرّرت خوض القتال ضدّ قوات الدعم السريع بسبب "الاستفزازات والانتهاكات" التي تُتَّهم هذه القوّات بارتكابها في الفاشر.
     
ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزا رئيسيا لتوزيع الإغاثة والمساعدات. ومنذ منتصف نيسان، تم الإبلاغ عن قصف واشتباكات في قرى محيطة.
     
وقالت إديم ووسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنّ "ثمّة تقارير مستمرّة بشأن معارك في الأجزاء الشرقيّة والشماليّة من المدينة، ما تسبّب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص"، مشيرة إلى أنّ منظّمة "أطبّاء بلا حدود" عالجت أكثر من 100 ضحيّة في الفاشر خلال الأيّام الأخيرة.
     
وأضافت أن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيّين يُرجّح أعلى من ذلك بكثير"، محذّرة من أنّ "أعمال العنف هذه تشكّل خطرا شديدا وفوريا على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يُهدّد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور".
     
من جهتها، قالت ديكارلو إنّ "المعارك في الفاشر يمكن أن تؤدّي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانيّة في أنحاء دارفور" ويزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانيّة في منطقة باتت "بالفعل على شفا مجاعة".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

النزاع

دارفور

LBCI التالي
القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة "لم تشن ضربات" في العراق الجمعة
إسماعيل هنية في تركيا لإجراء محادثات مع اردوغان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: إذا لم تتراجع القوات السودانية عن مسارها على الفور فيجب على مجلس الأمن التدخل لضمان تسليم المساعدات في دارفور

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-07

الأمم المتحدة: موافقة طرفي النزاع في السودان على عقد إجتماع بشأن المساعدات الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:47

دول خليجية تأسف لفشل مجلس الأمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:19

المصرفان المركزيان التركي والبرازيلي يوقعان اتفاق تعاون

LBCI
أخبار دولية
04:09

مقتل عضو في الحشد الشعبي العراقي وإصابة 8 في انفجار بمعسكر كالسو

LBCI
أخبار دولية
03:43

مسيرة أوكرانية استهدفت مستودعا للوقود في منطقة سمولينسك

LBCI
أخبار دولية
02:06

البرلمان في توغو يوافق على تعديلات دستورية محل خلاف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:13

فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-12

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

LBCI
منوعات
2024-04-17

طلب يدها للزواج في مشهد رومانسي جدا... إليكم ما حدث! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إسرائيل ردت على الرد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:13

فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
13:11

استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل

LBCI
خبر عاجل
08:10

شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:50

شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي

LBCI
فنّ
09:43

نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
14:48

مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:09

أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
07:21

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولى إنجازها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More