القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة "لم تشن ضربات" في العراق الجمعة

أعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّ الولايات المتحدة "لم تنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.



وكتبت سنتكوم عبر منصّة إكس: "نحن على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى "القصف" الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق.