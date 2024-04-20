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بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أخبار دولية
2024-04-20 | 01:59
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بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ
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بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ثاني حالة طوارئ أمس الجمعة، بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد.

وأعلن نوبوا، الذي تولى منصبه في تشرين الثاني، حالة طوارئ في مجال الطاقة وأصدر قبل أيام توجيهات بانقطاع الكهرباء لفترات على مدار اليوم، لكن هذه الخطوة سيتم تعليقها غدا الأحد لإجراء استفتاء يبدو أنه سيفوز به بشأن مجموعة من الإجراءات الأمنية.

وسعى إعلان الطوارئ الأول الذي أصدره في كانون الثاني إلى الحد من الجريمة المتزايدة من خلال السماح بمزيد من التنسيق بين الجيش والشرطة.

وفي حالة الطوارئ التي أعلنت السبت ولمدة 60 يوما، نشر نوبوا الجيش والشرطة لحراسة البنية التحتية للطاقة، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه.

وتهدف حالة الطوارئ إلى "ضمان استمرارية الخدمة العامة للكهرباء"، بحسب المرسوم.

وأدى الجفاف الناجم جزئيا عن ظاهرة المناخ المعروفة باسم النينيو إلى التأثير على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور.

أخبار دولية

الإكوادور

دانيال نوبوا

حالة الطوارئ

الطاقة

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