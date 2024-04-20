الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ
أخبار دولية
2024-04-20 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بسبب أزمة الطاقة... رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ثاني حالة طوارئ أمس الجمعة، بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد.
وأعلن نوبوا، الذي تولى منصبه في تشرين الثاني، حالة طوارئ في مجال الطاقة وأصدر قبل أيام توجيهات بانقطاع الكهرباء لفترات على مدار اليوم، لكن هذه الخطوة سيتم تعليقها غدا الأحد لإجراء استفتاء يبدو أنه سيفوز به بشأن مجموعة من الإجراءات الأمنية.
وسعى إعلان الطوارئ الأول الذي أصدره في كانون الثاني إلى الحد من الجريمة المتزايدة من خلال السماح بمزيد من التنسيق بين الجيش والشرطة.
وفي حالة الطوارئ التي أعلنت السبت ولمدة 60 يوما، نشر نوبوا الجيش والشرطة لحراسة البنية التحتية للطاقة، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه.
وتهدف حالة الطوارئ إلى "ضمان استمرارية الخدمة العامة للكهرباء"، بحسب المرسوم.
وأدى الجفاف الناجم جزئيا عن ظاهرة المناخ المعروفة باسم النينيو إلى التأثير على أنشطة الإنتاج في السدود الكهرومائية، التي تنتج معظم الطاقة في الإكوادور.
أخبار دولية
الإكوادور
دانيال نوبوا
حالة الطوارئ
الطاقة
التالي
البرلمان في توغو يوافق على تعديلات دستورية محل خلاف
القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة "لم تشن ضربات" في العراق الجمعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-16
فنزويلا تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الإكوادور بعد مداهمة سفارة المكسيك في كيتو
أخبار دولية
2024-04-16
فنزويلا تغلق بعثاتها الدبلوماسية في الإكوادور بعد مداهمة سفارة المكسيك في كيتو
0
أخبار دولية
2024-04-16
نائب وزير النفط الإيراني: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-04-16
نائب وزير النفط الإيراني: إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2024-04-16
مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية
أخبار دولية
2024-04-16
مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى أن تقصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية
0
اقتصاد
2024-04-15
اجتماع في وزارة الطاقة لإطلاق حملة الجباية... 80 مليون دولار ستدخل في الأشهر المقبلة الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان
اقتصاد
2024-04-15
اجتماع في وزارة الطاقة لإطلاق حملة الجباية... 80 مليون دولار ستدخل في الأشهر المقبلة الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:19
المصرفان المركزيان التركي والبرازيلي يوقعان اتفاق تعاون
أخبار دولية
04:19
المصرفان المركزيان التركي والبرازيلي يوقعان اتفاق تعاون
0
أخبار دولية
04:09
مقتل عضو في الحشد الشعبي العراقي وإصابة 8 في انفجار بمعسكر كالسو
أخبار دولية
04:09
مقتل عضو في الحشد الشعبي العراقي وإصابة 8 في انفجار بمعسكر كالسو
0
أخبار دولية
03:43
مسيرة أوكرانية استهدفت مستودعا للوقود في منطقة سمولينسك
أخبار دولية
03:43
مسيرة أوكرانية استهدفت مستودعا للوقود في منطقة سمولينسك
0
أخبار دولية
02:06
البرلمان في توغو يوافق على تعديلات دستورية محل خلاف
أخبار دولية
02:06
البرلمان في توغو يوافق على تعديلات دستورية محل خلاف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-03-12
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل
أمن وقضاء
2024-03-12
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
منوعات
2024-04-17
طلب يدها للزواج في مشهد رومانسي جدا... إليكم ما حدث! (فيديو)
منوعات
2024-04-17
طلب يدها للزواج في مشهد رومانسي جدا... إليكم ما حدث! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
في دورتها التاسعة جائزة محمود كحيل منبر للفن الحر مهما كانت الظروف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بالرغم من مأساة الحرب... الغزيون على الشواطئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
واشنطن تمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل تتوقع واشنطن ردًا إيرانيًا على الرد الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل ردت على الرد…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل ردت على الرد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
معطيات إضافية متعلقة بلقاء ماكرون-ميقاتي-عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المناطق الآمنة في سوريا... هل تشكل حلًا لأزمة النزوح السوري في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
منوعات
12:13
فيديو مؤلم... لحظات سعيدة عاشها شاب قبل اختفائه عن الأنظار (فيديو)
2
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
امن وقضاء
13:11
استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل
3
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
خبر عاجل
08:10
شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت
4
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
أخبار لبنان
04:50
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي
5
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
فنّ
09:43
نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)
6
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
14:48
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
أي لحوم يأكل اللبنانيون؟ (الأخبار)
8
أخبار لبنان
07:21
تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولى إنجازها
أخبار لبنان
07:21
تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولى إنجازها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More