مسيرة أوكرانية استهدفت مستودعا للوقود في منطقة سمولينسك

أعلن حاكم منطقة سمولينسك في غرب روسيا أن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مستودعا للوقود خلال الليل مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما تم صد هجوم على مركز المنطقة.



وقال الحاكم فاسيلي أنوخين عبر تطبيق "تيلغرام" إن الطائرة المسيرة نفذّت هجوما على منشأة للوقود في بلدة كارديم في الساعة الثانية صباحا (2300 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم. وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.