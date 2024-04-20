مقتل عضو في الحشد الشعبي العراقي وإصابة 8 في انفجار بمعسكر كالسو

أفاد بيان للجيش اليوم، بأن منتسبا في الحشد الشعبي العراقي لقي حتفه وأصيب ثمانية في انفجار في معسكر كالسو على بعد 50 كيلومترا جنوبي بغداد.



وأكد بيان الجيش أنه لم يتم رصد "أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".

من جهتها، قالت قوات الحشد الشعبي العراقية إن الانفجار الذي وقع في مركز قيادتها في معسكر كالسو نتج عن هجوم.