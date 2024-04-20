المصرفان المركزيان التركي والبرازيلي يوقعان اتفاق تعاون

أعلن البنك المركزي التركي اليوم، أنه وقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي لوضع الأساس من أجل تعزيز التعاون.



وذكر المركزي التركي في بيان، أن محافظي البنكين وقعا المذكرة أمس الجمعة في واشنطن.



وأكد أن المصرفين يتطلعان إلى تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة فنية مؤسسية في مجال البنوك المركزية.



وأشار البنك التركي إلى أنه وقع أيضا مذكرة تفاهم مع نظيره في قازاخستان لتعزيز التعاون.