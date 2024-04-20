فلاي دبي تستأنف العمل بكامل جدول رحلاتها من مبنيين في مطار دبي الدولي

استأنفت شركة فلاي دبي للطيران تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين رقمي 2 و3 في مطار دبي الدولي، حسبما ذكر بيان اليوم السبت.