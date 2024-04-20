مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان: أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع

يفاوض برنامج الأغذية العالمي على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور في السودان، بعد أشهر من عدم تمكنه من ذلك، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد البلاد.



وتمكنت قافلة تحمل 1300 طن من الإمدادات من الوصول عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد إلى غرب ووسط دارفور، وهما منطقتان تشهدان مستويات طارئة من الجوع.



وأعلن مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، التابع للأمم المتحدة، إنه ليس متأكدا مما إذا كان سيتمكن من التفاوض على استخدام الطريق مرة أخرى.



وقال: "أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية تجتاح السودان".