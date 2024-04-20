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فرنسا ترحل إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية لليهود

أخبار دولية
2024-04-20 | 06:25
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فرنسا ترحل إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية لليهود
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فرنسا ترحل إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية لليهود

طرد الإمام الجزائري محمد تاتيات الذي كان يخطب في أحد مساجد تولوز في جنوب فرنسا مساء الجمعة إلى الجزائر، إثر الحكم عليه نهائيا بالتحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود، وفق ما أعلنت السلطات.
     
وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في رسالة على "إكس" إلى أن "قانون الهجرة سمح مجدّدا بأن يطرد إمام في تولوز يحرّض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقلّ من 24 ساعة".
     
وندّد أحد محامي تاتيات بطرد حصل "بالقوّة العسكرية". وقال جان إغليسيس لوكالة فرانس برس: "لم يكن الأمر طارئًا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجّهة إلى الجزائر".
     
وكان من المفترض إقامة جلسة الإثنين للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام بشأن قرار الطرد هذا في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي.
     
وصرّح إغليسيس أن "ما يحصل هو نوعا ما خطر... فهو تحدّ لأصول الدفاع والسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه تعذّر عليه التواصل مع موكّله عندما كان قيد الترحيل في مطار تولوز.
     
وصل محمد تاتيات إلى فرنسا في 1985 إماما مبتعثا من الجزائر. وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حيّ أمبالو.
     
وفي حزيران 2018، أبلغ المسؤول المحلّي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تمّ الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 كانون الأول تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".
     
وفي 31 آب 2022، حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على تاتيات بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.
     
وفي 19 كانون الأول الماضي، ردّت محكمة النقض طعن الإمام مثبّتة إدانته بشكل نهائي.
     
وفي 5 نيسان الماضي، وقّع وزير الداخلية على قرار طرده.

أخبار دولية

فرنسا

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الجزائر

محمد تاتيات

اليهود

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