وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره المصري تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة... وشكري حث إيران وإسرائيل على ضبط النفس

شكري: مصر ستستضيف وفدا تركيا للتحضير لزيارة الرئيس المصري لتركيا في المستقبل القريب

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه تناول "الوضع الخطير" في غزة وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما اليوم في إسطنبول.



وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: "ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين".



من جهته، حث وزير الخارجية المصري سامح شكري إيران وإسرائيل على ضبط النفس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وعلى نحو منفصل، قال شكري إن مصر ستستضيف وفدا تركيا للتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا في المستقبل القريب.