عبداللهيان: إيران لن تردّ على هجوم الجمعة طالما أنّ مصالحها لم تتضرّر

قلّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أهمية الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل واستهدف وسط إيران الجمعة، مقارناً إياه بلعبة أطفال ومؤكداً أنّه لن يكون هناك ردّ إيراني انتقامي ما لم يتمّ استهداف "مصالح" طهران



وقال أمير عبداللهيان في مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الأميركية، إنّ "ما حدث الليلة الماضية لم يكن هجوماً".



وأضاف أنّ الأمر كان عبارة عن "طائرتين أو ثلاث طائرات بدون طيار، تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران".



وتابع: "طالما أنّه لا توجد مغامرة جديدة من قبل النظام الإسرائيلي ضدّ مصالح إيران، فلن نرد".