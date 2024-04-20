استئناف القتال في بورما على الحدود مع تايلاند

اندلعت معارك مجددًا، بين الجيش البورميّ ومجموعات إتنية مسلّحة على مقربة من الحدود التايلاندية، حسب ما كشف متحدّث باسم مجموعة إتنية مسلّحة والجيش التايلانديّ.



وأفادت وحدة من الجيش التايلانديّ متمركزة، في القرب من الحدود مع بورما، باستئناف القتال، لكن من دون وقوع أيّ ضحايا وذلك، بعد أسبوع من الهدوء النسبيّ.



واندلعت المعارك، في القرب من مدينة مياوادي من الجانب البورميّ، في موقع استراتيجيّ للتجارة مع تايلاند، التي تتشارك حدودًا تمتدّ على 2400 كيلومتر مع بورما، حيث أعاد انقلاب عسكريّ في 2021 إشعال النزاع بين العسكر ومعارضيه.



وكشف "الاتحاد الوطنيّ لإتنية كارين"، خلال اشتباكات سابقة، أنّ جنودَا بورميين احتموا، تحت جسر يربط مدينة مياوادي بماي سوت، في تايلاند.