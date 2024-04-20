تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ ومسلّحين فلسطينيين في الضفة الغربية

تبادل الجيش الإسرائيليّ إطلاق النار مع مسلّحين فلسطينيين، في الضفة الغربية، في اليوم الثاني من مداهمة، وفق ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.وبدأ الجيش الإسرائيليّ، الجمعة، مداهمة، في منطقة نور شمس، في القرب من مدينة طولكرم الفلسطينية.وأوضح الجيش أنّ عددًا من المسلحين قُتلوا واعتُقل آخرون وأُصيب أربعة جنود على الأقل في تبادل إطلاق النار.وقالت كتائب طولكرم، التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية، إنّ مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات إسرائيلية.وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار.