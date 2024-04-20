وزير الخارجية الصينيّ: الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخيّ

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي قوله إنّ الجهود الرامية إلى قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح ظلم طال أمده.



ورأى وانغ، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره، في بابوا غينيا الجديدة، أنّ الاعتراف سريعًا، بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة لتصحيح ظلم تاريخيّ طال أمده.