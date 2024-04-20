مجلس النواب الأميركيّ يصوّت على مشروعات القوانين في شأن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

يصوّت مجلس النواب الأميركيّ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على عدد من مشروعات القوانين في شأن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.



ومن المتوقع أن يُتوافق على التشريعات على الرغم من اعتراضات شديدة من بعض النواب الجمهوريين.