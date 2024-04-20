روسيا تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية ومقتل اثنين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي اعترض 50 طائرة مسيرة أوكرانية ودمّرها خلال الليل ليصد واحدا من أضخم الهجمات على روسيا منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.



وذكر مسؤولون روس أن مدنيين قُتلا وأن مستودع وقود اشتعلت فيه النيران خلال الهجمات.



وقالت الوزارة إن 26 طائرة مسيرة أُسقطت في منطقة بيلجورود و10 في منطقة بريانسك وثماني في منطقة كورسك واثنتين في تولا، بالإضافة إلى مسيرة واحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.



وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف المتاخمة لأوكرانيا إن مدنيين قُتلا نتيجة لهجوم الطائرات المسيرة.



وذكر في وقت لاحق أن امرأة حامل وجنينها توفيا في وقتين مختلفين في المستشفى جراء إصابات لحقت بهما بعد قصف أوكرانيا قرية نوفايا تافولجانكا في حي شيبيكينو.



