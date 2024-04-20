القبض على رجل بعد إخلاء مطار بيلوند الدنمركي بسبب تهديد بقنبلة

أعلنت الشرطة الدنمركية في بيان إنها ألقت القبض على رجل فيما يتعلق بتهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.



وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمرك ولا يزال مغلقا عقب التهديد.



وقال مفتش الشرطة مايكل فايس في بيان: "تمت عملية الإخلاء بهدوء وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".



وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفة أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار.