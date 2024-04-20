قتلى في ضربة إسرائيلية في رفح

قتل تسعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم ستة أطفال، في ضربة ليلية إسرائيلية على مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد الدفاع المدنيّ في غزة.



وأعلن مستشفى النجار في رفح أنّ القتلى هم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات وفتاة تبلغ 16 سنة وامرأتان ورجل.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة محمود بصل بأنّ طائرات إسرائيلية استهدفت "شقة سكنية تعود لعائلة رضوان ما أدى إلى ارتقاء 9 من المواطنين المدنيين الآمنين".

وأشار إلى انتشال 9 مواطنين منهم 6 أطفال من بين الأنقاض.