قتلى في أفغانستان جراء الفيضانات

قُتل 29 شخصًا، منذ الأربعاء، جراء الفيضانات في أفغانستان، بعدما شهدت البلاد تواصلًا لتساقط الأمطار، حسبما أكّد المتحدّث باسم إدارة الكوارث الطبيعية جنان سايق.



وأوضح، في إعلان، عبر فيديو، أنّ هؤلاء الضحايا سُجّلوا في عشر ولايات في البلاد، طالت الفيضانات مناطقها كلّها.



وأكّد أنّ المياه غمرت ألف هكتار من الأراضي الزراعية ودمرت 72 منزلًا.