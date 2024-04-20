إردوغان يدعو الفلسطينيين الى "الوحدة" بعد لقائه هنية

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الفلسطينيين الى "الوحدة" في مواجهة اسرائيل، في ختام لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في اسطنبول.



واعتبر إردوغان أنه "من الحيوي أن يتحرك الفلسطينيون موحدين في هذه العملية"، مشددا على أن "الرد الأقوى على اسرائيل والطريق الى النصر يتطلبان الوحدة والنزاهة".



وأكد أن "ما حصل بين ايران واسرائيل ينبغي ألا يشكل مكسبا للاخيرة، ومن الأهمية بمكان التحرك في شكل يبقي الانتباه مصوبا على غزة".



ونقل البيان عن الرئيس التركي أن أنقرة "ستواصل مساعدتها الإنسانية لفلسطين بهدف التخفيف قدر الإمكان من معاناة" السكان في غزة.



وذكّر إردوغان بأن بلاده فرضت "عددا من العقوبات على إسرائيل، بينها قيود تجارية" منذ التاسع من نيسان.