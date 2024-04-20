عباس: سنعيد النظر في العلاقات مع واشنطن بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا"، وذلك غداة الفيتو الأميركي ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.



وأكد عباس في مقابلة أن "مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب".



وكشف الرئيس الفلسطيني أن "القيادة الفلسطينية ستضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية"، مؤكدا أنهم "لن يبقوا رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع".