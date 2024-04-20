شركة الطيران الوطنية البولندية استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت

نقلت وكالة الأنباء البولندية (باب) عن متحدث باسم شركة الطيران الوطنية قوله إنّ الشركة استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت، بعد يوم من إلغائها بسبب التوتر في المِنطقة.



وقال المتحدث كشيشتوف موتشولسكي للوكالة: "بسبب استقرار الوضع في المنطقة، قررت شركة الطيران الوطنية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت."