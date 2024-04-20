مصرع 58 شخصا على الأقل في حادث غرق في بانغي

قضى 58 شخصا على الأقل واعتُبر آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي، كانت تقلهم لحضور مراسم جنازة، وفق ما افاد المدير العام للحماية المدنية السبت.



وقال توماس ديماس، الذي وصلت فرقه الى المكان بعد نحو أربعين دقيقة من الحادث لإذاعة محلية، إنه "تم انتشال 58 جثة".



واشار إلى أننا "نجهل عدد الاشخاص الذين لا يزالون في أعماق المياه".



وأفاد شهود بأن العبارة كانت تقل أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها الى حد كبير، وكانت قد ابحرت للتو حين انقلبت.