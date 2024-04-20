اجتماع تشاوريّ بين تونس والجزائر وليبيا في شأن تكتل مغاربيّ جديد

يعقد الرئيس التونسيّ قيس سعيّد مع نظيريه الجزائريّ والليبيّ الاثنين، الاجتماع التشاوريّ الأوّل، لبلورة تكتل مغاربيّ جديد، في ضوء الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربيّ الذي يضم أيضًا المغرب وموريتانيا.



ووجّه سعيّد الدعوة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسيّ في ليبيا، للمشاركة في الاجتماع التشاوريّ الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.



ولم تُوجّه الدعوة إلى المملكة المغربية ولا إلى جمهورية موريتانيا لهذا الاجتماع.