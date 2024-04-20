مجلس النواب الأميركي يقر نصا يهدف الى احتواء الصين ودعم تايوان

أقر مجلس النواب الأميركي نصا يهدف الى احتواء الصين على الصعيد العسكري عبر الاستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة الى تايوان.



ويرصد النص ثمانية مليارات دولار لهذا الغرض، ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يرجح أن يصوت عليه اعتبارا من الثلاثاء.