بلينكن يتوجه الى الصين الاسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى الصين بين 24 و26 نيسان.



وسيبلّغ بلينكن خلال الزيارة، السلطات، قلق واشنطن حيال دعم بكين لصناعة الدفاع الروسية، بحسب مسؤول اميركي.



وزيارة بلينكن هي الثانية في اقل من عام، وتعكس سعيا الى ارساء استقرار في العلاقات بين اكبر اقتصادين في العالم.