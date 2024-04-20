مجلس النواب الاميركي يقر مساعدات جديدة لاسرائيل واوكرانيا

وافق مجلس النواب الاميركي على مساعدة عسكرية جديدة لاسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.



وتهدف هذه الاموال خصوصا الى تعزيز الدرع الاسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".



وفي سياق آخر، صوّت ايضا مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بـ61 مليار دولار لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.



ويتطلب النصان موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع ان يصوت عليهما الثلاثاء.