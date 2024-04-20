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الكرملين: المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستقتل مزيدًا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف

أخبار دولية
2024-04-20 | 14:29
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الكرملين: المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستقتل مزيدًا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف
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الكرملين: المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستقتل مزيدًا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف

ندّد الكرملين بتصويت في مجلس النواب الأميركيّ لصالح حزمة مساعدات لاأكرانيا بـ61 مليار دولار.

واعتبر أنّ هذا الدعم سيقتل مزيدًا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف.
     
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنّ قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظرًا ومتوقّعًا.

وأضاف: "إنّه سيزيد الولايات المتحدة ثراء وأوكرانيا دمارًا بقتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف."

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