الاتحاد الأوروبيّ: التصويت على المساعدة الاميركية لأوكرانيا يوجه إشارة واضحة إلى موسكو

رحّب رئيس المجلس الاوروبيّ شارل ميشال بموافقة مجلس النواب الاميركيّ على برنامج مساعدة جديد لاوكرانيا، دعمًا لجهدها الحربيّ في مواجهة روسيا.



وكتب ميشال على منصة اكس: "أرحّب بتصويت مجلس النواب الاميركيّ وموافقته على مساعدة حيوية منتظرة، منذ وقت طويل بقيمة ستين مليار دولار لاوكرانيا."



ورأى أنّ هذا يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين: من يؤمنون بالحرية وبميثاق الامم المتحدة سيواصلون دعم اوكرانيا وسكانها.